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Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi

32 dakika önce

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaymakamlık tarafından restore ettirildikten sonra halk eğitim merkezi bünyesinde hizmet vermeye başlayan 350 yıllık Dulkadiroğulları Konağı'na, Hititlerin başkenti Hattuşa'yı gezmeye gelen turistler ilgi gösteriyor.

Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi, System.String[]
Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaymakamlık tarafından restore ettirildikten sonra halk eğitim merkezi bünyesinde hizmet vermeye başlayan 350 yıllık Dulkadiroğulları Konağı'na, Hititlerin başkenti Hattuşa'yı gezmeye gelen turistler ilgi gösteriyor.
Dölarslan ailesince yaklaşık 350 yıl önce Hattuşa'daki Hitit surlarına yaklaşık 500 metre uzakta inşa edilen tarihi konak, varisler tarafından, turizme kazandırılmak üzere 2011'de Boğazkale Kaymakamlığında devredildi.
Tarihi yapı, yaklaşık 2 yıl süren restorasyonun ardından Hitit Üniversitesi bünyesinde Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet verdi.
Daha sonra kaymakamlıkça tekrar elden geçirilen konak, bu yıl Boğazkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, bölgedeki kadınların eğitim ve üretim faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı.
Kurslarda hazırlanan Hitit temalı hediyelik eşyaların yanı sıra organik gıda ürünlerinin sergi ve satışının yapıldığı tarihi konak, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, AA muhabirine, Hitit medeniyetine 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa'nın, ilçe sınırlarında bulunduğuna işaret etti.
İlçedeki önemli değerlerden birinin de Dulkadiroğulları Konağı olduğunu belirten Ataman, şöyle konuştu:
"Uzun süredir atıl olan tarihi yapıları ilçe turizmine kazandırmak büyük önem arz ediyordu. İlçemizde üreten kadınları bir araya getirerek, özellikle Hitit figürlerinin kullanıldığı çeşitli hediyelik ürünler yapmalarını sağladık. Bu tarihi değeri, turizme kazandırmak, öte yandan bölge halkının turizmden ekonomik gelir elde ettiği bir zemin oluşturmak amacıyla tekrar hizmete açtık. İlçemize gelen turistler konağı da mutlaka ziyaret ediyor. Hatta daha önce Hattuşa'yı gezmiş kimi turistler, ikinci kez konağı görmek için geliyor."
Ataman, konağın ilçenin turizm potansiyelini artırmasını sağlamak amacıyla Hitit Üniversitesi akademisyenleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarından destek aldıklarını dile getirdi.
Konakta kısa sürede iyi neticeler almaya başladıklarını anlatan Ataman, şunları kaydetti:
"Yaklaşık bir aydır hizmete açık olan konağımızdaki faaliyetlerden hem ziyaretçilerimiz hem de ürünlerini satışa sunarak gelir elde etmeye başlayan kadınlarımız çok memnun. Çok yakın zamanda organik köy kahvaltılarının da verilebileceği bir ortam sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu altyapı da sağlandığında inşallah ziyaretçi sayımız da kadınlarımızın kazandığı gelir de çok daha iyi seviyelere gelecek. Boğazkale, Türkiye'den ve dünyadan misafir ağırlamaya hazır. Herkesin bu tarihi dokuya şahitlik etmesini arzu ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Çorum, Boğazkale, Güncel
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