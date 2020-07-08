Hattuşa'daki 350 yıllık konak asırlık kazılar için "anı evi"ne dönüştürüldü - Son Dakika

Hattuşa'daki 350 yıllık konak asırlık kazılar için "anı evi"ne dönüştürüldü

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaymakamlık tarafından restore edilen 350 yıllık konak, "Hattuşa Kazıları Anı Evi" olarak düzenlendi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaymakamlık tarafından restore edilen 350 yıllık konak, "Hattuşa Kazıları Anı Evi" olarak düzenlendi.

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor

Dölarslan ailesince yaklaşık 350 yıl önce Hattuşa'daki Hitit surlarına 500 metre mesafede "haremlik" ve "selamlık" olmak üzere iki ayrı yapı olarak inşa edilen tarihi konaklar, varisler tarafından, turizme kazandırılması şartıyla 2011'de Boğazkale Kaymakamlığına devredildi.

Yaklaşık 7 dönümlük alanda yer alan konaklar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle iki yıl süren restorasyonun ardından Hitit Üniversitesi bünyesinde Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet verdi.

Daha sonra kaymakamlıkça tekrar elden geçirilen konağın "haremlik" bölümü, ilçedeki üreten kadınların köy kahvaltısı ve yöresel yemeklerinin sunulduğu butik restorana dönüştürüldü.

Eskiden "selamlık" olarak kullanılan diğer bina ise kaymakamlık tarafından "Hattuşa Kazıları Anı Evi" olarak düzenlenerek ziyarete açıldı. 1930'lu yıllarda Hattuşa Kazı Evi olarak da kullanılan konağa, etnografik eserler ile asırlık Hattuşa kazılarının 1890'lardan günümüze kadar geçen sürecini gösteren görsellerin yer aldığı fotoğraflar konuldu.

Bir dönem kazı çalışmalarında kullanılan 1960 model hurdaya çıkan arazi aracı da kazı başkanlığından devralınıp, tadilat yapıldıktan sonra tarihi binanın önünde sergilenmeye başlandı.

"Hattuşa'nın daha çok turist çekeceğine inanıyoruz"

Kaymakam Yunus Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hattuşa ören yerlerine ev sahipliği yapan Boğazkale'nin en önemli tarihi değerlerinden birinin de Dulkadiroğulları konakları olduğunu söyledi.

Restorasyonun ardından bir süre atıl kalan konakların turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Haremlik olarak kullanılan konağımızı ilçemizin üreten kadınlarına tahsis ettik. Selamlık olarak kullanılan konağımız 1930'lu yıllarda Hattuşa Kazı Evi olarak kullanıldığı için bu konağımızı 114 yıldır devam eden Hattuşa kazısının hikayesinin anlatıldığı bir anı evi haline getirmeyi kararlaştırdık. Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schaner ile görüşürken ciddi bir fotoğraf arşivi olduğunu öğrendik. 1890'larda çizilen gravürlerden günümüz çalışmalarına kadar bütün fotoğrafları tetkik ederek, Hattuşa kazı hikayesinin kronolojik olarak anlatıldığı bir altyapı sağladık. Konağın içerisini etnografik bir yapıya da kavuşturarak ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk."

Çalışmalarla tarihi konakları ilçenin önemli turizm noktalarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ataman, gelecek yıllarda Hattuşa'nın daha çok turist çekeceğine inandığını ifade etti.

Hitit Üniversitesi, Boğazkale, Karadeniz, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hattuşa'daki 350 yıllık konak asırlık kazılar için 'anı evi'ne dönüştürüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 16:26 Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:30 Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
22:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
22:04
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
21:46
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
19:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 23:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hattuşa'daki 350 yıllık konak asırlık kazılar için "anı evi"ne dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]