Hattuşa Kazı Başkanı Schachner'e

Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar ( SAF Research Award ) ödülüne layık görüldü.



Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri çerçevesinde Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli yürütülen Hattuşa Kazısı, Çin Halk Cumhuriyet'i Bilimler Akademisine bağlı "Shanghai Archaeology Forum"u tarafından verilen SAF Research Award'a layık görülürken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacher ödülü 13-18 Aralık tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen törenle ödülünü alacak.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, Shanghai Arkeoloji Forum'u 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyet'in Bilimler Akademisi bünyesinde kurulan dünya çapında araştırmaları destekleyen ve dünya arkeoloji mirasını korumayı ve değerlendirmeyi çalışan bir kuruluş olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi;



"SAF ödülleriyle, günümüz ve geleceğe ışık tutan yeni bilgi üreten, yenilikçi metotlar kullanan olağanüstü başarılı araştırmalar yürüten bireyler ve kurumlar ödüllendirilmektedir. Ödüllerin amacı, arkeolojik araştırmaların yenilikçiliği ile toplumsal farkındalığı sağlamak; arkeoloji, kültür varlıklarının korunmasını yönünde uluslarası ortak çalışmaları desteklemektir. SAF ödülleri iki kategoride verilmektedir. Olağanüstü Öneme Sahip Olan Arazi Çalışmalar (Field Discovery Award). Olağanüstü Bilimsel Sonuçlar (Research Award). Her iki kategoride en fazla 10'ar ödül verilmektedir. Ödüller için adaylar, iki senede bir en yüksek uluslararası bilim standartlarına göre uluslararası bir komite tarafından tarafsız belirlenmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Hititlerin Başkenti "Hattuşa" kazıları ile bilim dünyasına her yıl yeni bilgiler sunan Boğazköy Kazı Başkanı Andreas Schacher ve kazı ekibini başarılı çalışmalarından dolayı kutlarız" - ÇORUM