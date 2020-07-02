Hattuşa'nın tanıtımı ve yöre halkının turizmden gelir elde etmesi için proje hazırlandı - Son Dakika

Hattuşa'nın tanıtımı ve yöre halkının turizmden gelir elde etmesi için proje hazırlandı

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti ile Hititlerin kültür ve sanatının tanıtılması ile ilçedeki kadınlarla gençlere kültür ve sanat alanında eğitim verilmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna (UNESCO) proje sunuldu.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti ile Hititlerin kültür ve sanatının tanıtılması ile ilçedeki kadınlarla gençlere kültür ve sanat alanında eğitim verilmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna (UNESCO) proje sunuldu.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa'nın tanıtılması ve ilçe halkının turizmden gelir elde edebilmesi amacıyla Boğazkale Kaymakamlığınca çalışmalar yürütülüyor.

Kaymakam Yunus Ataman'ın girişimleriyle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi'nin iş birliğiyle hazırlanan "Hattuşa'da Kadın ve Gençlerle Kültür Endüstrisinin Sürdürülebilir Gelişimi" Projesi, UNESCO'nun Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu'na sunuldu.

Bütçesi 100 bin doları geçen projenin kabul görmesi halinde Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale'de pek çok çalışma yapılacak.

Proje kapsamında, Boğazkale'de kültür endüstrisi ve yaratıcı sektörler odaklı kalkınma planı hazırlanacak, kadın ve gençlerden oluşan 100 kişiye yenilikçi tasarım, teorik ve uygulamalı sokak sanatı ile görsellik, perspektif, 3 boyut, derinlik, gölge ve ışık eşliğinde yenilikçi ürün sunumları eğitimleri verilecek. Ayrıca ilçenin farklı yerlerinde uygulama atölyeleri kurulacak.

Proje kapsamında hayata geçirilecek artırılmış gerçeklik uygulamasıyla da Hitit kültürü ve sanatı, başta ilçeyi ziyaret eden turistler olmak üzere çeşitli dijital platformlar aracılığıyla dünyaya tanıtılacak.

UNESCO tarafından değerlendirilecek projenin sonucu gelecek yıl şubat ayında açıklanacak.

"Turist sayısındaki artışla birlikte ekonomik ve ticari hayat canlanacak"

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale'de turizmin gelişmesi, istihdamın ve yöre halkının refahının artmasını istediklerini söyledi.

Çalışmaları bir adım öteye taşımak için "Hattuşa'da Kadın ve Gençlerle Kültür Endüstrisinin Sürdürülebilir Gelişimi" Projesi'ni hazırladıklarını belirten Ataman, projenin kabul görmesi halinde 101 bin 510 dolarlık projenin bütçesinin 87 bin 650 dolarının UNESCO tarafından, geri kalanının da OKA tarafından karşılanacağını aktardı.

Projenin desteklenmesi halinde Boğazkale'de UNESCO'nun önem verdiği kültürel çeşitliliğin, yenilikçi tasarım yöntemleri ile sunumunun yapılacağını ifade eden Ataman, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turist sayısındaki artışla birlikte ekonomik ve ticari hayat canlanacak, bilindik, hemen her yerde yapılan uygulamalar yerine 'kültür endüstrisi ve yaratıcı sektörler' odaklı mekansal planlama, mimari, görsel sanatlar, gösteri sanatları, müzik, dijital sanatlar, e-ticaret, yenilikçi tasarım, uluslararası ağlara dahil olma ve çeşitli organizasyonların geliştirilmesiyle somut ilerlemeler sağlanacaktır."

Ataman, kadınların ve gençlerin girişimciliğini destekleyerek, kendi işletmelerini kurmalarına katkı sağlayacaklarını da söyleyerek, "Bunun için gelişen ve değişen yenilikçi ürün tasarlama ve üretme kabiliyetlerini geliştirmemiz gerekmektedir. Bu sayede kadın ve gençlerimizin istihdamı artacak, refah düzeyi yükselecek Boğazkale ilçemizde çok yönlü gelişmeler yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, Boğazkale, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hattuşa'nın tanıtımı ve yöre halkının turizmden gelir elde etmesi için proje hazırlandı - Son Dakika

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