Hattuşa turizmine kadın eli - Son Dakika

Hattuşa turizmine kadın eli

Boğazkale Kaymakamlığınca hazırlanan kalkınma projeleri kapsamında Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'da Putuhepa'dan binlerce yıl sonra onun adıyla kurulan kooperatif ile Hattuşalı kadınlar sosyal ve ekonomik alanda yeniden ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

Hattuşa turizmine kadın eli, System.String[]

Boğazkale Kaymakamlığınca hazırlanan kalkınma projeleri kapsamında Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'da Putuhepa'dan binlerce yıl sonra onun adıyla kurulan kooperatif ile Hattuşalı kadınlar sosyal ve ekonomik alanda yeniden ön plana çıkmaya hazırlanıyor.


Boğazkale Kaymakamlığının himayelerinde "Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi" kurularak çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında bir araya getirilen 11 kadının öncülüğünde kurulan kooperatif, yörede yetişen ve üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda faaliyet gösterecek.Yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılması, Hitit figürlerinden oluşan hediyelik eşyaların üretilmesi ve pazarlanması ve ilçedeki diğer üreten kadınların ürettikleri tüm ürünlerin pazarlanabileceği bir mecra oluşturularak ilçenin turizm gelirlerinin artırılması planlanıyor. İlçe ekonomisine üreten kadınlar eliyle yeni bir vizyon kazandıran kooperatifin faaliyetlerine başlaması dolayısı ile bir açıklama yapan Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman;"Tarihsel ve kültürel açıdan köklü bir geçmişe sahip olan ilçemiz, M.Ö. 5000 den günümüze uzanan 7000 yıllık bir tarihi derinliğe sahip. 1986 yılından beri, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ülkemizdeki 18 değerden biri olan Hattuşa, aynı zamanda çivi yazılı tablet arşivleri ile de 2001 yılından itibaren yine UNESCO'nun Dünya Belleği Listesinde yer almaktadır.


Bu tarihi önemine binaen yoğun ziyaretçi alan ilçemizde özellikle dezavantajlı durumda bulunan kadınların üretim faaliyetlerinde yer alarak hem ilçe turizmine katkı sağlamalarını hem de bu faaliyetlerden gelir elde etmelerini hedefledik. Bu kapsamda öncelikle üretim sürecinde neleri yapabileceğimizi, hangi alanlarda faaliyet gösterebileceğimizi belirleyerek kurs, eğitim ve gezi faaliyetleri planlayarak hayata geçirdik. İlçemizde bulunan Halk Eğitim Kurslarını etkin bir şekilde kullanarak, hediyelik eşya üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi, gastronomi, tıbbi ve aromatik bitkiler ve kullanım alanları gibi bir çok alanda kurs ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. İyi örnekleri yerinde incelemek ve bilgi almak adına birçok yere geziler düzenleyerek, bu eğitim, kurs ve geziler kapsamında 2018 yılında 155, 2019 yılında ise 140 olmak üzere toplam 295 kadın girişimcimize eğitim verilmesini sağladık.


'Eğitim ve kurs faaliyetlerini tamamladıktan sonra Tarihi Dulkadiroğulları Konağı Haremlik binasını girişimci kadınlarımıza tahsis ederek ilgili mekanı yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılabileceği ve yöresel ürünlerden oluşan kahvaltı ve yemek hizmetinin verilebileceği bir uygulama alanı olarak düzenledik. Bu uygulama süresi içinde yakaladığımız başarı neticesinde kadınlarımızca yapılmaya başlanan üretim faaliyetlerinin kurumsallaşarak devam etmesini sağlamak amacıyla 11 kadın girişimcimizin öncülüğünde kooperatifimizin kuruluşunu sağladık. Kooperatif ismi olarak Hitit tarihinin en önemli kraliçelerinden biri olan "Puduhepa" nın ismini kullandık. İlçe turizmini geliştirme çalışmaları kapsamında gayret eden, emek veren ve en başından beri fedakarca sürece dahil olan bu günün güçlü Hattuşalı kadınlarını temsil edebilecek en uygun isim de ancak "Puduhepa" olabilirdi. Kooperatifin logosunda da yine Kraliçe Puduhepa'nın kendi mührünün üzerinde bulunan kadın temsilini kullanarak binlerce yıllık bütünlüğü yakalamaya çalıştık. Özetle, Hitit döneminin en kudretli kraliçesi olan Puduhepa hem kooperatif isminde hem de ambleminde yer alarak ilham kaynağımız oldu. Tüm bu çalışmaların akabinde" Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme" kooperatifi 20.02.2020 tarihinde kurularak çalışmalarına başladı.


Kooperatif bünyesinde hizmet veren 11 kadın ile birlikte ilçemiz merkez ve özellikle Yekbas köyümüzden üretime katılan yaklaşık 60 kadın üreticimiz de bu faaliyetler kapsamında gelen ziyaretçilerimizle buluşturabilecekleri tüm ürünlerini bu vesileyle sunabilecekler. Yaklaşık 2 yıldır yürütülen bu çalışmalar neticesinde turizm geliri elde eden kadın sayısı bizim açımızdan memnuniyet verici. Bu çalışmaları geliştirmek ve ileri boyutlara taşımak amacıyla da özellikle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı başta olmak üzere yardım alınabilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Kısa sürede yakaladığımız başarının artacağına ve ilçe turizmine kadın eli değmesiyle çok olumlu gelişmelerin yaşanacağına dair inancım tam. Kooperatifimizin ilçe turizmine ve Hattuşalı kadınlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm bu süreçte destek ve tecrübelerini esirgemeyen Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyor, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Kültür Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve proje kapsamında emek vererek çalışan, gayret eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - ÇORUM

Boğazkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hattuşa turizmine kadın eli - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Eve giren dev örümcek korkuttu Eve giren dev örümcek korkuttu         
15:38
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek         
15:38
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak         
15:32
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti         
15:29
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı         
15:25
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı         
15:17
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu         
15:07
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:52
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi         
14:51
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı         
14:49
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi         
14:42
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü         
14:35
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)         
14:33
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı         
14:33
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 17:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hattuşa turizmine kadın eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei