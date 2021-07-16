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Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim - Son Dakika

Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim

16.07.2021 18:30

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendisinden ayrılan kız arkadaşı Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Yusuf Kaçar, mahkemece tutuklandı. Kaçar'ın, emniyetteki ifadesinde, "Barışma teklifimi kabul etse öldürmeyecektim" dediği öğrenildi.

Akarca Plajı yakınlarındaki Tuzla Caddesi'nde dün meydana gelen olayda; 1 çocuk annesi Hatun Güneş'in önü, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken, bir süre önce ayrıldığı Yusuf Kaçar tarafından otomobille kesildi.

GENÇ KADIN "POLİSİ ARAYACAĞIM" DEYİNCE

Otomobilden inen Kaçar ile yaklaşık 3 ay birlikte olduğu ileri sürülen Güneş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Güneş, Kaçar'dan yolu açmasını, aksi takdirde polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine otomobilinden pompalı tüfeğini alan Kaçar, Güneş'e doğrultup, ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Güneş, kanlar içinde yere yığılırken, Kaçar da otomobiline binip, kaçtı.

Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim

TALİHSİZ KADN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Güneş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güneş'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, polisi arayan Yusuf Kaçar, cinayeti kendisinin işlediğini, Karabağlar ilçesindeki akaryakıt istasyonunda beklediğini bildirdi. Akaryakıt istasyonuna yönlendirilen ekipler, Kaçar'ı gözaltına aldı.

FARKLI NUMARALARDAN ARAYIP TACİZ ETMİŞ

Son 1 hafta içinde Hatun Güneş'i farklı numaralardan arayıp, taciz ettiği ileri sürülen Yusuf Kaçar'ın, polisteki ifadesinde, "Barışma teklifimi kabul etseydi öldürmeyecektim" dediği belirtildi. Kaçar'ın, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Hatun Güneş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim

Adli Tıp Kurumu, Yusuf Kaçar, Tuzla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim - Son Dakika


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