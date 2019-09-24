Son Dakika Haberleri: Hatundere cezaevinde mahkumlar meslek sahibi olacak
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Hatundere cezaevinde mahkumlar meslek sahibi olacak

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesindeki Hatundere Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara meslek kazandırmayı planlayan yeni imalathane üretime başlarken, yapıla toplantıda daha fazla imatlathane açılması kararı alındı.

Hatundere cezaevinde mahkumlar meslek sahibi olacak, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesindeki Hatundere Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara meslek kazandırmayı planlayan yeni imalathane üretime başlarken, yapıla toplantıda daha fazla imatlathane açılması kararı alındı.


Menemen ilçesine bağlı Hatundere'de bulunan ceza infaz kurumunda, mahkumların meslek sahibi olup kazanç sağlaması için unlu mamuller üretimi yapılıyor. Bu mamuller, Menemen Adliyesinde bulunan kantinde satışa sunulurken, taleplerde arttı.


Taleplerin artması üzerine Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu koordinesinde bir araya gelen Menemen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Süsoy ve bölge yatırımcıları, Hatundere Ceza İnfaz Kurumu Cezaevi Savcısı Murat Kayançicek ve kurum yöneticileri ile infaz kurumunda bir toplantı yaptı. Toplantıda cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik daha fazla imalathane açılarak üretimin artırılması, mahkumlara meslek kazandırılması kararı alındığı bildirildi. - İZMİR

Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
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