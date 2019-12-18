Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor - Son Dakika

Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor

7 saat önce

TOKAT'ta, Osmanlı Sultanı 2'nci Beyazıt'ın annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında yaptırılan 534 yıllık Hatuniye Camisi, aradan geçen yıllara rağmen dimdik ayakta.

Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor, System.String[]

TOKAT'ta, Osmanlı Sultanı 2'nci Beyazıt'ın annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında yaptırılan 534 yıllık Hatuniye Camisi, aradan geçen yıllara rağmen dimdik ayakta. Halk arasında Meydan Camisi olarak da anılan ibadethane, Tokat'ta yapılmış en güzel Osmanlı eserlerinden birisi olarak değerlendiriliyor.

Kent merkezinde bulunan Hatuniye Camisi, Osmanlı Sultanlarından 2'nci Beyazıt'ın annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında yaptırıldı. Meydan Mahallesi'nde geniş bir alan üzerinde yapılan cami halk arasında, Meydan Camii olarak da biliniyor. Tokat'ta yapılmış en güzel Osmanlı eserlerinden birisi olan ve kesme taştan inşa edilen Hatuniye Camisi'nde ana mekan üzerinde tek minare ve 6 sütundan oluşan 5 kubbeli son cemaat yeri bulunuyor. Hatuniye Camisi'nin Selçuklu tarzı stalaktitlerle işlenmiş mermer portalı ve künde kari tekniğinde yapılmış ahşap kapı kanatları dönemin sanatsal güzelliklerini yansıtıyor. Ayrıca cami ile birlikte yapılan şadırvana su sağlayan su terazisi ise caminin bahçesinde bulunuyor.Hatuniye Camisi'nin 1485 yılında külliye olarak yapıldığını ifade eden Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hayır İşleri Şube Müdürü ve Sanat Tarihçisi Mehmet Aykun, "Cami 2'nci Beyazıt'ın annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılmış. Ayrıca Gülbahar Hatun, Fatih Sultan Mehmet'in eşi oluyor. Cami tek kubbeli merkezi camilere geçiş dönemindeki bir eserdir. Caminin mermer taç kapısı, dönemin en güzel eserlerinden biridir. Giriş kapısındaki ahşap yine orijinal künde kari şeklinde, pencere kanatları da yine aynı şekildedir. Caminin çevresinde bir çınar ağacı var. Onun da caminin yapıldığı dönemden kaldığını düşünüyoruz. Şebeke sistemi başladıktan sonra su yolları da tahrip olduğundan su terazileri yavaş yavaş ortadan kalkmış. Caminin bahçesinde bulunan su terazisi de şadırvana giden suyun basıncını düşürüp, suyun daha uygun şekilde akmasını sağlıyor. Halen burada bulunuyor. Camimiz hem mimari olarak hem de yapılış tarzı ile önemli bir eserdir" dedi.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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