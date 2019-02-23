"Hava Açılıyor, Gelecekten Ümitliyiz"

BALKANTÜRKSİAD'ın geleneksel hale getirdiği Sinerji Toplantılarının 20'ncisine; Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Esgin, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, BEV Başkanı Naci Şahin, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, BTSO Önceki Dönem Başkanı Celal Sönmez'in yanı sıra il bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

"Ne Mutlu Türküm Diyene…"

Toplantının açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, "Balkan kökenli işadamlarından oluşan Derneğimiz BALKANTÜRKSİAD'ın adındaki 'BALKAN' kısmı, etnik bir kimliğe sahip olmaktan ziyade, göçmen olmanın, hicret etmiş olmanın getirdiği çalışkanlığı, girişimciliği, üretkenliği, vergisini ödemeyi, istihdam sağlamayı, kısacası eli taşın altında olmayı vurguluyor. 'TÜRK' ifadesi de, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözüyle veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, Devletimize milletimize bağlılığımızı temsil ediyor olması yönüyle bizim için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Tunakan konuşmasını, "BALKANTÜRKSİAD olarak 400'ü aşan üyemizle, kurulduğumuz ilk günden bu yana geride kalan sekiz yılda Bursa'nın, ülkemizin ve Balkanlar'ın ekonomik potansiyelinin daha da arttırılması, Türkiye ve Balkanlar arasındaki ticari işbirliği olanaklarının geliştirilmesi, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam ederken, gündeme ilişkin meseleleri de yakından takip ediyoruz. Önemli bir dönemden geçiyoruz, çeşitli fedakârlıklarda bulunuluyor, umutluyuz. Birlik ve beraberlik ile birlikte güvene ve istikrara en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz" diyerek tamamladı.

"BALKANTÜRKSİAD, Bursa'nın en önemli dinamiklerinden biri"

Bursa'nın üretken bir şehir olduğunu ifade eden Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör ise bunda BALKANTÜRKSİAD'ın da büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Güngör, "Balkan kökenli girişimcilerin Türkiye ve Balkanlar'daki sesi olan ve dünyaya tanıtma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren BALKANTÜRKSİAD, Bursa'nın en önemli dinamiklerinden biridir. Bu şehre ve ülkemize istihdam yaratıp katma değerler sağlıyorlar. Her iki coğrafyanın yararına yaptıkları faaliyetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BALKANTÜRKSİAD, Bursa'ya değer katıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şunları söyledi: "Balkanların ve Anadolu'nun enerjisini harekete geçirmek için Balkan kökenli iş adamları bir çatı altında toplayan BALKANTÜRKSİAD, gelişen, değişen ve büyüyen ekonomisiyle ilerleyen Bursa'ya çok ciddi heyecan ve değer katıyor. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyo kültürel gelişimine ciddi katkılar sağlayan BALKANTÜRKSİAD, ufuk açıcı ve vizyoner toplantılar yapıyor. Bu zamana kadar bu güzide Derneğimizle işbirliği içerisinde olduk, bundan sonra da yapacağımız birçok ortak proje olacak."

"İhracatçının finansmana kolay ulaşımı sağlanmalı"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da şunları söyledi, "Türkiye gibi hızlı büyüyen ve gelişmekte olan ekonomiler için, ihracata dayalı büyüme çok önemlidir. Ülkemiz geride bıraktığı yılda tüm zorluklara rağmen, 168 milyar doları aşan ihracatıyla rekor kırmıştır. Bunun devam etmesi için ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşımları mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye ekonomisinin zenginlik merkezi Bursa'da, Balkan kökenli çok sayıda iş insanı faaliyet göstermektedir. Odamızda Balkan ülkeleriyle kalıcı ve güçlü bağlar kurmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda BALKANTÜRKSİAD ile işbirliklerimiz tüm hızıyla sürüyor. Kentimizi bölgemizde, ülkemizi ise dünyada hak ettiği konuma yine iş dünyamızın tüm dinamiklerinin ortak inanç ve kararlığı ulaştıracaktır."

Gecenin konuşmacısı olan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise konuşmasında, makroekonomiye ve Bankacılık sisteminin büyüklüğüne ve ekonominin bugünkü durumuna dair bilgiler paylaştı.

"Kredilerdeki gidişat son 10 günde olumluya döndü"

Aydın şöyle konuştu: "Küresel ekonomiyi, orada ne olup bittiğini değerlendirmeden, Türkiye'deki gelişmeleri yorumlamak doğru değildir. 10 yıllardır küresel ekonomide devinim devam ediyor. Bu etkilerin pozitif, negatif veya nötr şeklinde bizlere yansıması kaçınılmazdır. Son yıllara baktığımızda ülkemiz hiç olmadığı kadar iç ve dış şoklarla karşı karşıya kaldı. Bu şokları yöneten bir ekonomide, her şeyi bir öncekine nispetle daha iyi şekilde sürdürebilmek, çok ciddi istikrarı gerekli kılıyor. Jeopolitik risklerimizi herkesin malumu. En büyük komşumuz ile Amerika arasındaki sorunlar, bizim ekonomik gidişatımızı yakından ilgilendiren huşulardır. İşte bu durumda Eylül 2018'de Yeni Ekonomik Program açıklandı. Açıklandıktan sonra 3 ayda Türkiye'de kurda, devletin borçlanmasında, uluslararası arenada, rezervlerde son derece olumlu gelişmeler yaşandı. Son derece güçlü ve hızlı tepki verdik."

Son 10 gündür kredilerdeki gidişatın pozitife döndüğünü ifade eden Aydın, şunları söyledi: "Türk bankacılık sisteminde öz kaynağımızda, likitte problemlerimiz vardı ama dengelenme ve disiplinle, yeni ekonomi programıyla şu anda likitte de ciddi bir artışa sahibiz. Türkiye'ye tekrar sermaye akımı başlamıştır. Alınan önlemlerle devletin edimlerini yerine getirmesi, daha az borçlanıyor olması, Türk bankacılık sistemini rahatlatmıştır. Artık kredilerdeki negatif gidişat bitmiştir. Son 10 gündür kredilerdeki gidişat pozitif gidiyor."

"Hava açılıyor"

Mevcut ekonomik durumla ilgili de konuşan Aydın, öncü göstergelerin havanın açılmakta olduğunu işaret ettiğini söyledi. Aydın sözlerini şöyle noktaladı: "Biz öncü göstergeleri görebiliyoruz. Araba sürdüğümüzü farz edin. Biz ne kadar önümüzü görüyorsak, ayağımızı gaza ona göre yüklüyoruz. Şu anda öncü göstergeler havanın açılmakta olduğu. Bunun verilen tepkilerden de olumlu seyri gösterdiği. Olmamış bir şeyi olacak gibi söylemek bizim kredibilitemize de zarar verir. Dolayısıyla hava açılıyor ve gelecekten ümitliyiz."

"Yeni üyeler, yeni projeler…"

Gecede ayrıca BALKANTÜRKSİAD'ın yeni projeleri de tanıtıldı. Bu anlamda kürsüye gelen BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabriye Şen, kurumsallaşma kapsamında ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi aldıklarını belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Ümit İşmen de, BALKANTÜRKSİAD üyelerinin firma bilgilerinin yer aldığı bir network ağının aplikasyonunu tanıttı.

Gecede ayrıca Derneğe yeni katılan üyelere de üyelik sertifikalarının yanı sıra sponsorlara da teşekkür plaketi takdim edildi.