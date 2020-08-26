Hava akışını karıştırmayan maske tasarladı - Son Dakika

Hava akışını karıştırmayan maske tasarladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan makine mühendisi Erşan Özden, koronavirüs salgını sebebiyle hayatın bir parçası olan yüz maskesi için yeni bir tasarım yaparak ağız ve burun arasını ayırıp, alınan ve verilen havanın karışmasını engelledi. Erşan Özden, temmuz ayında tasarımının patentini de aldı.

Geçen yıl aralık ayında başlayan ve bütün dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle maske hayatın bir parçası oldu. Maskenin hastalığın yayılmasını önlemede çok önemli etken olduğu yetkililerce defalarca belirtilmesine rağmen bazı insanlar tarafından çeşitli sebeplerle ısrarla kullanılmıyor. Bazı vatandaşlar, ağız, burun ve yüzün büyük kısmını kapatan maskelerin özellikle sıcak havada kendilerine boğucu geldiği için kullanmadıklarını belirtirken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan makine mühendisi Erşan Özden, bunun önüne geçeceğini söylediği ilginç bir tasarım yaptı.

Aynı zamanda Manavgat Belediyesi Meclisi üyesi de olan Erşan Özden, yaptığı tasarımla maske boyutunun yarı yarıya küçüldüğünü ve ağız ile burun arasında yaptığı perdelemeyle havanın karışmasını önlediğini söyledi. Virüs Türkiye'ye girdiği mart ayından itibaren maske kullanmaya başlanıldığını anlatan Özden, "Maske kullanımına ilk başladığımız günlerde normal kullandığımız maskelerin bunaltıcı etkisi olduğunu fark ettim. İlk günlerden itibaren farklı tasarım çalışmasına başladım. Normal, standart piyasada satılan maskeleri farklı dizaynlarla kullanmaya başladım. Bu konu sürekli kafama takıldı ve çalışmalarımı sürdürdüm. Tasarım çalışmalarında sürekli yenilemeler yaparak temmuz ayında patentini aldığım ve faydalı model başvurusunda bulunduğum maskeyi tasarladım" dedi.

'AĞIZ VE BURUNA KONTROLSÜZ HAVA GİRİŞİ ENGELLENİYOR'

Türk Standartları Enstitüsü tarafından maskenin tanımının, 'kullanıcının, burun, ağız ve çenesi üzerine sıkı bir şekilde takılabilmesini ve maskenin yan taraflarının yüze tam oturmasını sağlayan bir araca sahip olmalıdır' diye yapıldığını belirten Özden, şunları söyledi:

"Normal klasik maskelerde ağız burun komple kapatıldığı için ağız burun arasında atık hava, atık nefes karışımı oluyor. Ağzımızdan verdiğimiz karbondioksiti burnumuzdan tekrar solumak zorunda kalıyoruz. Orada bir karışım oluyor. Bu durum insanlarda verim düşümüne sebep oluyor. Benim tasarladığım modelde ağız burun arasına bir perdeleme yaparak, ağızdan ya da burundan verilen atık hava farklı bölgelerden atılıyor. Burun üzerine maskeyi sıkı şekilde oturtunca, burunla ağız arasında bir perdeleme var, yan taraflarında farklı bir madde var, yüze tam oturmasını sağlıyor. Ayrıca gözlük kullanımı için mesafe kalmasından dolayı, gözlüklerin buhar yapmasının önüne geçiliyor. Ağız ve buruna kontrolsüz hava girişi engelleniyor. Maske boyutu yarı yarıya küçüldü, güvenlik açısından kişinin yüz tanınırlığı arttı. Ayrıca normal maskede ses karışımı oluyordu, bunda ağız burun ayrıldığı için ses daha net çıkıyor. Küçülen maske boyutu nedeniyle kişilerin yüz cildi rahatladı."

PATENTİNİ TEMMUZ AYINDA ALDI

Mart ayından bu yana birçok değişik tasarım denediğini anlatan Erşan Özden, ilk başlarda piyasada satılan normal maskeleri alarak onların üzerinde çalışma yaptığını, ardından da bu çalışmasını sürekli geliştirerek en son tasarımı ortaya çıkardığını anlattı.