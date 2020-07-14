Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
- Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Pendik'te hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek aşağı düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
- Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İSTANBUL - Pendik'te hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek aşağı düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralında Pendik'te Kaynarca Mahallesi'nde Övgü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Pir isimli vatandaş, hava almak için binanın 6. katında bulunan evinin balkonuna çıktı. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mehmet Pir, bir süre balkonda durduktan sonra bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Mehmet Pir'in balkondan aşağı düştüğünü fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen Acil servis ekipleri düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:01 Kaynak: İHA
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