Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
56 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hava almak için çıktığı 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Türker Özen(43), ağır yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hava almak için çıktığı 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Türker Özen(43), ağır yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Cebeci Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi. Demir çelik işçisi Türker Özen, hava almak için 2'nci kattaki evinin balkonuna çıktı. İddiaya göre demir korkuluklarının bulunduğu balkonda dengesini kaybeden Türker Özen, beton zemine düştü. Ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özen, ağır yaralı olarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türker Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - K
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:47 Kaynak: DHA
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