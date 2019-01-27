Son Dakika Haberleri: Hava Ambulansı 4 Günlük Bebek İçin Havalandı

Hava Ambulansı 4 Günlük Bebek İçin Havalandı

1 saat önce

GİRESUN'da doğumdan sonra kalp damarlarında sorun yaşayan ve ismi daha konulmayan 4 günlük erkek bebek, tedavisi yapılmak üzere helikopter ambulansla Kayseri'ye getirildi.

Hava Ambulansı 4 Günlük Bebek İçin Havalandı, System.String[]
GİRESUN'da doğumdan sonra kalp damarlarında sorun yaşayan ve ismi daha konulmayan 4 günlük erkek bebek, tedavisi yapılmak üzere helikopter ambulansla Kayseri'ye getirildi.

Giresun'da 4 gün önce dünyaya gelen ve ismi henüz konulmayan bebeğe Aort Koarktasyonu (kalpten çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarın belli bir seviyede daralması) tanısı konuldu. Doktorlar ileri tedavisi ve acil müdahale nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Giresun'a ulaşan helikopter ambulansı Kaygusuz ailesinin bebeğini 3,5 saatte Kayseri Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı. Bebek, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Kayseri, Giresun, Bebek, Güncel
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