Son Dakika Haberleri: Hava ambulansı 5 aylık bebek için havalandı
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Hava ambulansı 5 aylık bebek için havalandı

2 saat önce

Solunum yetmezliği teşhisi konan 5 aylık Hatice Badegül Kocatepe isimli bebek, hava ambulansıyla İstanbul'dan Afyonkarahisar'a getirildi.

Hava ambulansı 5 aylık bebek için havalandı, System.String[]

Solunum yetmezliği teşhisi konan 5 aylık Hatice Badegül Kocatepe isimli bebek, hava ambulansıyla İstanbul'dan Afyonkarahisar'a getirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da rahatsızlanan Mehmet ve Tuğçe Kocatepe'nin bebekleri Hatice Badegül Kocatepe, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Poliklinikte ilk müdahalesi yapılan Hatice bebek, solunum yetmezliği tanısıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisine sevk edildi.

Hastane yetkilileri, bebeğin sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulundu.


Hatice bebek, hava ambulansıyla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre önce faaliyete geçirilen pistin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyleyerek, "Kentimiz ve çevre iller için çok önem arz eden bir pisti buraya kazandırdık. Ne kadar önemli olduğunu bugün helikopter ile gelen 5 aylık Hatice bebek ile daha iyi anladık. İnşallah bu bebeğe faydamız dokunur." dedi.

Hastanenin Başhekimi Mehmet Duran da Hatice bebeğin kabulünü yoğun bakım ünitesindeki doktorların yaptığın belirtti.

Duran, hastaya uzun süre tedavi uygulanacağını ifade etti.

Hatice Çarpar, İstanbul, Kocatepe, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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