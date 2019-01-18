Son Dakika Haberleri: Hava Ambulansı Hayat Kurtardı

Hava Ambulansı Hayat Kurtardı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yolları kapalı olan köydeki hastaya kara ambulansı ulaşamayınca, hava ambulansı devreye girdi.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yolları kapalı olan köydeki hastaya kara ambulansı ulaşamayınca, hava ambulansı devreye girdi.

Sincik'e bağlı Arıkonak köyü Sevik mezrasında daha önce 3 defa anjiyo olan ve yaklaşık 10 gündür ilaçlarını alamayan 66 yaşındaki Remziye Uğur göğüs ağrısı nedeniyle baygınlık geçirdi. Hastanın yakınları 112'yi arayarak ambulans istedi. Yaklaşık 2 metrelik kar nedeniyle yolları kapalı olan mezraya paletli ve diğer ambulanslar ulaşamayınca hava ambulansı talep edildi. Malatya'da bulunan ambulans helikopter havalanarak Sevik mezrasına iniş yaptı. Hastayı alan ambulans Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan alana iniş yaptı. Hastaya burada gerekli müdahaleler yapılırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Arıkonak, Adıyaman, Sincik, Güncel
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