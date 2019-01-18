Hava Ambulansı Hayat Kurtardı
1 saat önce
Hava ambulansı hayat kurtardıADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik İlçesinde yolları kapalı olan köydeki hastaya kara ambulansı ulaşamayınca, hava ambulansı devreye girdi.
Hava ambulansı hayat kurtardı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Sincik
İlçesinde yolları kapalı olan köydeki hastaya kara ambulansı ulaşamayınca, hava ambulansı devreye girdi.
Sincik'e bağlı Arıkonak
Köyü Sevik Mezrasında daha önce 3 defa anjiyo olan ve yaklaşık 10 gündür ilaçlarını alamayan 66 yaşındaki Remziye Uğur göğüs ağrısı nedeniyle baygınlık geçirdi.
Hastanın yakınları 112'yi arayarak ambulans istedi. Yaklaşık 2 metre kar nedeniyle yolları kapalı olan mezraya paletli ve diğer ambulanslar ulaşamayınca hava ambulansı talep edildi. Malatya
'da bulunan ambulans helikopter havalanarak Arıkonak Köyüne bağlı Sevik Mezra'sına iniş yaptı. Hastayı alan ambulans Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan alana iniş yaptı.
Hastaya burada gerekli müdahaleler yapılırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:33 Kaynak: İHA
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