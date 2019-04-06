Hava Ambulansı Kalp Hastası İçin Havalandı

Şarkışla ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren hasta, helikopter ambulansla Sivas'a sevk edildi.

Şarkışla ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren hasta, helikopter ambulansla Sivas'a sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şarkışla Devlet Hastanesine getirilen 67 yaşındaki Fatma Karataş'ın Sivas'a sevkine karar verildi.



Bilgi verilmesi üzerine konuşlu bulunduğu Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan ambulans helikopter, Şarkışla Devlet Hastanesi bahçesine iniş yaptı.



Karataş, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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