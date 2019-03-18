Hava Ambulansı, Rabia Teyze İçin Havalandı
16 dakika önce
Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı geçiren Rabia Kaplan, (57) hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.
Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı geçiren Rabia Kaplan, (57) hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.
Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı yaşayan Rabia Kaplan acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Rabia Kaplan, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne ait ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya'ya gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:09 Kaynak: İHA
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