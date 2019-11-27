Hava ambulansı Suriye uyruklu bebek için havalandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi altına alınan Suriye uyruklu 6 aylık bebek, hava ambulansıyla kent merkezine sevk edildi.

Dazkırı ilçesinde yaşayan Suriyeli aile, gelişme geriliği ve solunum sıkıntısı yaşayan çocukları Muhammed Said Ahmed'i ilçe hastanesine götürdü.

Hastanede yaklaşık bir aydır tedavi altında tutulan minik Ahmed'in doktorları, çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakledilmesine karar verdi.

Hastane yönetimi, minik Ahmed'in sevki için Afyonkarahisar 112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçti.

Sevk için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden alınan minik Ahmed, ambulans helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.