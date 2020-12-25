Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum - Son Dakika

Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum

25.12.2020 09:14
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum, System.String[]

İZMİRLİ 30 yıllık doktor Rüştü Okan Erol (54), 8 yıl ambulans uçakta, son 2 yıldır da ambulans helikopterde görevini tutkuyla sürdürüyor.

İZMİRLİ 30 yıllık doktor Rüştü Okan Erol (54), 8 yıl ambulans uçakta, son 2 yıldır da ambulans helikopterde görevini tutkuyla sürdürüyor. Durağan şekilde çalışmayı pek sevmediğini belirten Erol, "Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum. O nedenle hava ambulansında görev yapmaktan hep keyif aldım" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olan 2 çocuk babası 30 yıllık doktor Rüştü Okan Erol, İzmir'deki farklı hastane ve sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra 1998'de 112 Acil Sağlık servisinde ambulans hekimi olarak göreve başladı. Erol 8 yıl ambulans uçakta, son 2 yıldır da ambulans helikopterde görevini sürdürüyor. Rüştü Okan Erol, hem uçuş merakı hem adrenalin tutkusu hem de hastaları daha kısa sürede tedavi olacakları son noktaya ulaşmasına verdiği katkı nedeniyle ambulans uçak ve helikopter ambulanstaki görevini bir türlü bırakamadığını söyledi. Durağan şekilde çalışmayı pek sevmediğini belirten Dr. Erol, "Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum. O nedenle hava ambulansında görev yapmaktan hep keyif aldım. Hava ambulansları 2008'de başlamadan önce, bunun çalışmalarında bulunmuştum. Tabii ki hep bir adrenalin hep bir istek duydum. Fırsatım olunca da hava ambulansta görev yapmaya başladım" dedi. Havacılığın kendine özgü riskleri bulunan bir alan olduğunu belirten Dr. Erol, "Özelikle güvenlik çok önemli. Bir kere kaza yapma şansınız var. O yüzden sivil havacılık otoriteleri bütün önlemlerin alınmasını istiyor. Uçuşlarda güvenlik önceliğimiz, hava durumunun uçuşa uygunluğu pilotlarımız tarafından onaylandıktan sonra göreve çıkıyoruz. Bir de uçuş korkusu olmaması lazım. İşi seviyorsanız keyifli bir iş. Zevk alarak çalışıyorum. Hastalar açısından baktığımızda güvenlik bir şekilde karayoluyla çok daha uzun sürecek nakilleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Mesela İzmir ve Bergama'dan il merkezine bir hasta nakli 1- 1.5 saat sürerken, biz bunu helikopter ambulansla 30 dakika içinde gerçekleştiriyoruz. Bu da tabi hastaların hızlı ve güvenlik bir şekilde tedavi alacakları son noktaya ulaşmalarını sağlıyor" dedi.

HAVADA GÖREV YAPMAK İSTEYENLERE TAVSİYEHava ambulansı ya da ambulans helikopterde görev yapmayı düşünen meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Rüştü Okan Erol, "Mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Almak zorunda olduğumuz sertifikasyonlar var. Bu sertifikasyon ve modül eğitimleri almamız gerekiyor. Havada bir anlamda kendinizle baş başasınız. O anda yaptığınız doğru müdahalelerle hastanın hayata dokunduğunu görüyorsunuz. Bunun için de gerekli bilgiye sahip olmanız lazım. Ayrıca uçuş irtifadan kaynaklı hastalar üzerinde birtakım değişiklikler yaratabiliyor. Bunları da iyi bir şekilde bilmek lazım ki karşılaşacağımız sorunları hızlı şekilde çözelim. Uluslararası uçuşlar da yapıyoruz. Bunun dışında da olmazsa olmaz mutlaka yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Hatta birden fazla yabancı dil bilmek bu alanda çalışmak için avantajınızı artıran bir durum" diye konuştu.

Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum
Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ambulans, İzmir, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hava ambulansında görevli doktor: Hareketli çalışmaktan hoşlanıyorum - Son Dakika


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