Son Dakika Haberleri: Hava Ambulansıyla Sevk Edilen Bebek Kurtarılamadı

Hava Ambulansıyla Sevk Edilen Bebek Kurtarılamadı

44 dakika önce

Aydın'da hastalığı nedeniyle hava ambulansıyla Ankara'ya sevk olan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hava Ambulansıyla Sevk Edilen Bebek Kurtarılamadı, System.String[]
Aydın'da hastalığı nedeniyle hava ambulansıyla Ankara'ya sevk olan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde metabolik hastalığı olan 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz'ın durumu ağırlaşınca doktorlar, bebeğin sevkine karar verdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebek için yer bulundu.

Ceren bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Havalimanı'na, buradan da hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi.

Bebeğin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi 8 Aylık Eşini Aşağıya Attı Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:10:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava Ambulansıyla Sevk Edilen Bebek Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]