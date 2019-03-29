Hava Ambulansıyla Sevk Edilen Bebek Kurtarılamadı
44 dakika önce
Aydın'da hastalığı nedeniyle hava ambulansıyla Ankara'ya sevk olan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın
'da hastalığı nedeniyle hava ambulansıyla Ankara
'ya sevk olan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde metabolik hastalığı olan 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz'ın durumu ağırlaşınca doktorlar, bebeğin sevkine karar verdi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Ankara Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebek için yer bulundu.
Ceren bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Havalimanı
'na, buradan da hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi.
Bebeğin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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