Üye Girişi
Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor - Son Dakika

Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor

12.12.2021 11:14

Türkiye'de 2008'de hizmete giren hava ambulansları bugüne kadar şifa bekleyen 53 bin 451 kişi için uçtu.

Türkiye'de 2008'de hizmete giren hava ambulansları bugüne kadar şifa bekleyen 53 bin 451 kişi için uçtu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen Kovid-19 Pandemisi Bağlamında Havacılık Sağlık Lojistiği ve Hava Ambulansları Sağlık Hizmetleri Kongresi, devam ediyor.

Kongreye katılan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, AA muhabirine, Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Kara, hava ve deniz ambulansları ve görevli sağlık ordusu ile gerek hastane öncesi gerekse afetlerde cansiperane çalıştıklarını anlatan Çınar, yaklaşık 6 bin kara ambulansı ve 3 bine yakın 112 istasyonu ile vatandaşın hizmetinde olduklarını belirtti.

Uzak mesafeli uçuşlarda, ulaşım güçlüğü çekilen noktalarda ise hasta ve yaralı nakillerinde uçak ya da helikopter ambulansları ile hizmet verdiklerini aktaran Çınar, "Helikopter ambulanslarımızla 2008'den bu yana 225'i organ nakli olmak üzere 37 bin 542, uçak ambulanslarımızla da 2010'dan beri 803'ü organ nakli olmak üzere 15 bin 909 hasta yaralı nakli gerçekleştirdik." diye konuştu.

Çınar, şu anda Türkiye'de 12 ilde konuşlu 12 helikopter ambulansın bulunduğunu dile getirerek, Ankara ve İstanbul'da da konuşlu görev durumuna göre tek, 2 ve 4 sedyeli uçak ambulansların hizmette olduğunu kaydetti.

"12 bin gönüllü sağlık personeline sahibiz"

Deprem, sel, çığ gibi olağan dışı afet durumlarında da gönüllülük esasına göre çalışan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık personeli ile sahada yer aldıklarını aktaran Çınar, afetlerde çadır hastaneleri, özel donanımlı araçların yanı sıra özellikli envanterlerle ve eğitimle donatılmış 12 bin gönüllü sağlık personeli ile hizmet verdiklerini bildirdi.

Çınar, "Dünyada en yüksek sayıda gönüllü sağlık personeli ile bu hizmeti sunan teşkilata sahibiz. Bu da gurur verici bir durum." dedi.

Eray Çınar, normal dönemlerde görevini yapan sağlık personelinin olağan dışı durumlarda da afetin yaşandığı bölgeye giderek hastane öncesi hizmeti sunduğuna işaret etti.

Hava ambulansları yurt dışında şifa bekleyen hastalar için de uçtu

Hava ambulanslarının sadece yurt içindeki hasta ve yaralılara değil, yurt dışındaki vatandaşlara da hizmet verdiğini vurgulayan Çınar, "Yurt dışında yaşayan ya da tatile giden vatandaşlarımızın orada rahatsızlanmaları ve ülkemizde tedavi olmak istemeleri durumunda, başvurular sonrasında gerekli planlamaları yaparak uçak ambulanslarla ülkemize nakillerini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de yurt dışında olup, Türkiye'de tedavi görmek isteyen hastaların naklinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor
Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor
Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor
Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor

Eray Çınar, Türkiye, Çınar, Uçak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı: 15 milyar dolarlık maliyette değişiklik yok, en uygun teklifi veren ihaleyi alır 11:31 Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı: 15 milyar dolarlık maliyette değişiklik yok, en uygun teklifi veren ihaleyi alır
İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi

Son Dakika Haberleri
11:11 İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin
11:06 Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor
10:55 Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi
10:52 Hortum ve fırtına ABD'yi vurdu! Bir gece 5 eyalet yerle bir oldu
10:42 Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım
10:41 Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı         
11:32
Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye getirildi Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye getirildi         
09:58
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 11:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hava ambulansları yurt içi ve yurt dışında şifa bekleyen hastalar için umut oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement