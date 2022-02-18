Üye Girişi
Hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

18.02.2022 15:27

Hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir hava aracının düştüğü iddiası ve ihbarı arama kurtarma ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

BURSA - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir hava aracının düştüğü iddiası ve ihbarı arama kurtarma ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi.

Ormanlık alanda araştırmaların sürdüğü kaydedildi

Öte yandan Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi.

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement