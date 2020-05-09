Hava aracı kazalarının raporları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ve Denizli'de hava araçlarıyla yaşanan 2 kazanın raporlarını tamamladı.

Bakanlığın Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu duyuruları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Mayıs 2019'da, işleticisi ve sahibi THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ olan, TC-TDC tescil işaretli, 42.N064 seri numaralı, Diamond DA-42 NG model eğitim uçağı, Denizli Çardak Havalimanı 23 pistine inişi esnasında, pist sol kenar banketinden toprak araziye çıkmıştı.

22 Mayıs 2019'da ise İstanbul Havalimanı'nda, sahibi Yamasa Aircraft, işleticisi Türk Hava Yolları AO. olan, TC-LJE tescil işaretli, 44126 seri numaralı, Boeing B777-3F2ER tipi hava aracı, taksi esnasında T12, F6 taksi yolları kesişme noktasının güneydoğusundaki toprak arazide yer alan kamera direğine çarpmıştı.

Duyurulara göre, her iki kazaya ilişkin raporlar tamamlandı.

Söz konusu raporları incelemek isteyen ilgili kişi ve kuruluşlar bakanlığa başvurabilecek.