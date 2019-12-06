Son Dakika Haberleri: Hava araçlarında sigorta tutarları düzenlemesi
Son Dakika Ekonomi Hava araçlarında sigorta tutarları düzenlemesi - Son Dakika Ekonomi

Hava araçlarında sigorta tutarları düzenlemesi

6 saat önce

Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan daha aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı ve yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü artırıldı.

Hava araçlarında sigorta tutarları düzenlemesi, System.String[]

Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan daha aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı ve yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türkiye'de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan daha aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113 bin 100 özel çekme hakkından (SDR) 128 bin 821 SDR'ye, yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4 bin 694'ten 5 bin 346 SDR'ye yükseltildi.

Ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için bagajla ilgili asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1131'den 1288 SDR'ye, yük ve postayla ilgili asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR'den 22 SDR'ye çıkarıldı.

Yönetmelik 28 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Sigorta, Türkiye, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor
Magazin ve sanat dünyasının Kasım ayında en çok konuşulan isimleri belirlendi Bakanlıktan Real Madrid açıklaması Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:19:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava araçlarında sigorta tutarları düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]