Son Dakika Haberleri: Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN'dan

Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN'dan

1 saat önce

Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji, kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşılıyor.

Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN'dan, System.String[]
Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji, kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:10 

Ekonomi
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