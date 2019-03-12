Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN'dan
1 saat önce
Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji, kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşılıyor.
Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji, kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:10
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