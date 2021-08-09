Üye Girişi
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı - Son Dakika

Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı

09.08.2021 00:27

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.

Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtulmuştu. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte mahalle tekrar tehlike altına girdi. Havadan jandarma, Skorsky helikopterlerinin yanı sıra yurt dışından gelen helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile yangına canla başla müdahale edildi.

Biri gitti diğeri geldi

Gün boyu 300'ü geçkin sorti yaptığı öğrenilen helikopterler ve uçaklar alevleri kontrol altına almak için Karadağ bölgesinde aralıksız olarak çalıştı. Havanın kararması ile helikopterler çalışmalarına ara verilse de yangına karadan müdahale sürüyor. Birçok ekip de mahallenin etrafında konuşlanırken, olası bir tehlikeye karşı hazır bekliyor. Pür dikkat söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri yangının mahallelerine ulaşmadan söndürülmesi içi dua ediyor. - MUĞLA

Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı

Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan gazeteciden Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler 00:32 Afgan gazeteciden Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı 00:04 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor 22:16 Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor
Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi 22:09 Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı 21:44 Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı İçtiği kolonya ağırlıklı sıvı karışım sonrası fenalaşan şahıs hastanede hayatını kaybetti 20:32 İçtiği kolonya ağırlıklı sıvı karışım sonrası fenalaşan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü 19:32 Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 18:42 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
19:17 Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu
18:41 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
18:41 Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı         
00:39
Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti         
00:05
Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz         
22:37
Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı         
22:12
Evinin bulunduğu siteye girerken pusuya düşen talihsiz adam, çapraz ateş arasında can verdi Evinin bulunduğu siteye girerken pusuya düşen talihsiz adam, çapraz ateş arasında can verdi         
22:03
Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı         
21:26
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi         
19:13
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor         
17:29
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 01:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement