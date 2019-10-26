Son Dakika Haberleri: Hava atışı pembe top ile yapıldı, meme kanserine dikkat çekildi!
Son Dakika Spor Hava atışı pembe top ile yapıldı, meme kanserine dikkat çekildi!

Hava atışı pembe top ile yapıldı, meme kanserine dikkat çekildi!

53 dakika önce

TED Ankara Kolejliler ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik arasındaki karşılaşma, Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonunda oynandı.

Hava atışı pembe top ile yapıldı, meme kanserine dikkat çekildi!, System.String[]

TED Ankara Kolejliler ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik arasındaki karşılaşma, Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynandı.


Maçın hava atışı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda, meme kanserine dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak için sembolik olarak Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız tarafından pembe top ile yapıldı.


Oyuncular da 'Meme Kanseriyle Savaşa Varız' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Mücadeleyi TED Ankara Kolejliler, 98-58 kazandı.


'ERKEN TANI HAYAT KURTARIR'


Açıklamada yapan Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, TED Ankara Kolejliler Spor Vakfı ile birlikte Ankara Medicana International Hastanesi olarak bir araya geldiklerini söyledi.


Meme kanseri ile ilgili farkındalık çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Dr. Sarıyıldız, "Sağlıkla spor her daim el eledir. Biz sporcuların sağlıklı olmasını savunduğumuz kadar sağlığında sporla geldiğini savunan bir kurum olarak bugün tekrar 'meme kanserinin farkındayız' diyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. 'Meme Kanseri ile Savaşıyoruz' sloganımızı tekrar etmek için buradayız. Ayrıca maçın başlangıç atışını biz gerçekleştirdik. Sporcularımız da bu konuda bize destek verdiler; 'biz de farkındayız' dediler" dedi.


Türk Eğitim Derneği, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:54 
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