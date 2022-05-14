Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı

14.05.2022 11:24

Konya'da akaryakıt istasyonlarına gelerek lastiğe hava basma bahanesiyle keşif yaptıktan sonra güvenlik kameralarının görmediği alanlardaki mazgal demirlerini çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da akaryakıt istasyonlarına gelerek lastiğe hava basma bahanesiyle keşif yaptıktan sonra güvenlik kameralarının görmediği alanlardaki mazgal demirlerini çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olayları Meram ilçesinde bulunan farklı akaryakıt istasyonlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelindeki akaryakıt istasyonlarında mazgalların demirlerinin çalındığı ihbarları üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, panelvan ve plakasız bir aracın araba yıkama veya lastiğe hava basma gibi bahanelerle istasyonlarda keşif yaparak kameraları tespit ettiğini ve kameraların görmediği noktalardaki mazgal demirlerini çaldığını belirledi. Akaryakıt istasyonlarından toplamda 30 bin liralık mazgal demiri çalan şüphelinin K.D. olduğunu belirleyen polis ekipleri, hırsızlık malzemelerinin bir kısmı ile birlikte şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık, yağma gibi suçlardan 35 suç kaydı olduğu belirlendi. K.D.'nin çaldığı malzemeleri satın aldığı tespit edilen hurdacı B.Ç. de yakalanarak suç eşyası satın almaktan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Akaryakıt istasyonlarından 30 bin TL'lik mazgal demiri çalan K.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık malzemesi satın alan B.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Olayda kullanılan ve ön plakası olmayan araca ise trafik yönünden bin 604 lira cezai işlem uygulandı.

Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı
Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı
Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı
Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı
Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı
Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı
Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı

YORUMLAR
500
Mazgal hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı Mazgal hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı Pes doğrusu...Hırsızlar mazgalları çaldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava basma bahanesiyle keşif yapan mazgal hırsızı yakalandı - Son Dakika
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