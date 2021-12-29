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Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar - Son Dakika

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar

29.12.2021 12:03
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesinde görev yaptığı askeri birlikten hava değişimi izni alarak ailesinin yanına gelen T.E., evi ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, T.E. gözaltına alındı. Gencin ailesinin korkudan 3 gündür eve giremediği öğrenildi.

Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Caddesi 20. Cadde'de müstakil bir evde oturan ailenin oğulları T.E., psikolojik sorunları nedeniyle vatani görevini yaptığı birliğinden hava değişimi için memleketine gönderildi.

AİLESİYLE TARTIŞIP EVİ YAKTI

T.E., önceki gün ailesi ve yanında bulunan akrabaları ile tartıştı. T.E.'nin bir şey yapmasından korkan aile, evden ayrıldı. Bu duruma tepki gösteren T.E., sabah saatlerinde oturdukları evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

KORKUDAN EVE GİREMİYORLAR

Yangın evde zarara neden olurken, T.E. polis tarafından gözaltına alındı. Yakınları üç gündür korkudan eve gidemediklerini, T.E.'nin sabah yakındaki bir sitenin güvenlik kulübesini parçalayıp, görevlinin burnunu kırdığını, şimdi de evi yaktığını belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

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İtfaiye, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar - Son Dakika
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