Üye Girişi
Hava değişimine gelen asker evini yaktı - Son Dakika

Hava değişimine gelen asker evini yaktı

29.12.2021 21:48

Hava değişimine gelen asker evini yaktı Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları dolayısıyla birliğinden hava değişimine gönderilen genç, ailesinin evinde yangın çıkardı.

Hava değişimine gelen asker evini yaktı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları dolayısıyla birliğinden hava değişimine gönderilen genç, ailesinin evinde yangın çıkardı. Evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan genç gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.45 sırasında Zeytinlik Mahallesi 20. Cadde üzerindeki bir müstakil evinde çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle vatani görevini yaptığı askeri birliğinden memleketi Antalya'ya hava değişimine gönderilen T.E., ailesi ve akrabaları ile tartıştı. Yaşanan şiddetli tartışma sonrası T.E.'nin ailesi yakındaki akrabalarının evine geçti. Buna sinirlenen T.E., sabah saatlerinde evde yangın çıkardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören akrabalar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinden uzaklaşan T.E. ise yakın bir noktada polislerce gözaltına alındı. Eve gelen T.E.'nin ailesi ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

T.E.'nin yakınları "Oğlum yakmış, isterse yüz evim yansın ben ne yapayım. Akşam götürdüler, niye saldılar" diye tepki gösterdi.

Yakınları T.E.'nin ailesine ve çevresine karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

Hava değişimine gelen asker evini yaktı
Hava değişimine gelen asker evini yaktı
Hava değişimine gelen asker evini yaktı

YORUMLAR
500

Antalya, Yangın, Kepez, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hava değişimine gelen asker evini yaktı - Son Dakika


Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde..         
21:50
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
21:49 Son Dakika! Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına cevap verdi: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
21:34 Son Dakika! Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 142 kişi vefat etti, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi
21:33 Edin Visca'nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
21:11 Dünya Sağlık Örgütü, Omicron konusunda uyardı: Vaka tsunamisine yol açabilir
20:59 Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek.
20:59 Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı
20:50 Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde
20:49 Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor
20:25 Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi
20:05 Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 21:59:08. #1.12#
SON DAKİKA: Hava değişimine gelen asker evini yaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement