Son Dakika Haberleri: Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi

31 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı, Bitlis Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
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