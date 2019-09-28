Son Dakika Haberleri: Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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