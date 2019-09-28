Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı : " Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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