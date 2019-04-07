Son Dakika Haberleri: Hava Destekli Operasyonda 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hava Destekli Operasyonda 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

12 dakika önce

MSB: "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Hava Destekli Operasyonda 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
MSB: "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:41 Kaynak: İHA

Bestler-Dereler, Şırnak, Güncel
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