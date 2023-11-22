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Hava durumu sunucusu cesur kıyafet seçimleriyle programı gölgede bıraktı - Son Dakika

Hava durumu sunucusu cesur kıyafet seçimleriyle programı gölgede bıraktı

Arjantin'de yayın yapan bir kanalda hava durumu sunuculuğu yapan Sol Perez, kısa sürede reytingleri ciddi anlamda artırdı. Bunun üzerine kanal yönetimi de güzel sunucuyu daha fazla izleyici ile buluşturmaya başladı.

22.11.2023 - 14:21,  Güncelleme: 14:25
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yayın yapan Channel 25'in hava durumu sunucusu Sol Perez, cesur kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

REYTİNGLERİ ZIPLATTI

Aynı zamanda sporcu kimliğiyle de tanınan güzel sunucunun yayınları kanaldaki reytingleri ciddi anlamda artırmış durumda... Bunun farkında olan kanal yönetimi gün içerisinde sık sık güzel sunucuyu ekrana çıkartarak izleyicilere hava durumuyla ilgili son durumu aktarıyor.

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Son Dakika Televizyon Hava durumu sunucusu cesur kıyafet seçimleriyle programı gölgede bıraktı - Son Dakika


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14:21 Hava durumu sunucusu cesur kıyafet seçimleriyle programı gölgede bıraktı
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SON DAKİKA: Hava durumu sunucusu cesur kıyafet seçimleriyle programı gölgede bıraktı - Son Dakika
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