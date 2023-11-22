Hava durumu sunucusu cesur kıyafet seçimleriyle programı gölgede bıraktı

Görüntü Türkiye gündemine oturmuştu! O öğretmen için karar verildi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yayın yapan Channel 25'in hava durumu sunucusu Sol Perez, cesur kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

REYTİNGLERİ ZIPLATTI

Aynı zamanda sporcu kimliğiyle de tanınan güzel sunucunun yayınları kanaldaki reytingleri ciddi anlamda artırmış durumda... Bunun farkında olan kanal yönetimi gün içerisinde sık sık güzel sunucuyu ekrana çıkartarak izleyicilere hava durumuyla ilgili son durumu aktarıyor.