Hava durumu uyarısı: 22 ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Hava durumu uyarısı: 22 ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

04.05.2023 08:20

Meteoroloji, bugün İstanbul dahil olmak üzere 22 il için sarı uyarıda bulundu. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 22 ilde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu iller şu şekilde: İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Muğla, Burdur, Çanakkale, Antalya, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yalova.

22 ile sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
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su baskını, Eskişehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava durumu uyarısı: 22 ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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