Son Dakika Haberleri: Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu

Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu

31 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep ederken, bunu bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre sektörü izledi.

Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep ederken, bunu bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre sektörü izledi. Kurum tarafından geçen yıl 14 bin 585 meteorolojik veri talebine yanıt verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:08 

Sigorta, Ekonomi
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