Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu
31 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep ederken, bunu bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre sektörü izledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep ederken, bunu bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre sektörü izledi. Kurum tarafından geçen yıl 14 bin 585 meteorolojik veri talebine yanıt verildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:08
Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
Galatasaray Derbide Beşiktaş'ı Yendi, Avantaj Yakaladı
İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım