Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep ederken, bunu bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre sektörü izledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 5 bin 670 başvuruyla sigorta sektörü talep ederken, bunu bin 756 taleple adalet, bin 332 taleple çevre sektörü izledi. Kurum tarafından geçen yıl 14 bin 585 meteorolojik veri talebine yanıt verildi.

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