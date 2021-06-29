Hava filtreli maskelerin sağlık çalışanlarını Kovid-19'a karşı korumada daha etkili olduğu bildirildi - Son Dakika

Bilim insanları, "N99" veya "FFP3" olarak adlandırılan hava filtreli maskelerin sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumada yüzde 100'e yakın başarı sağladığı bildirdi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de Ulusal Sağlık Teşkilatına (NHS) bağlı Cambridge Vakıf Hastanelerinde Kovid-19 acil bakım servislerinde görevli sağlık çalışanları arasında cerrahi maskeler ile hava filtreli maskelerin koruyucu etkisini karşılaştıran bir deneme yapıldı.

"Kırmızı" koduyla anılan Kovid-19 yoğun bakım servislerinde çalışan personelin, "yeşil" koduyla anılan Kovid-19 hastalarının bulunmadığı servislere göre yüzde 47 daha fazla virüse yakalandığını tespit eden hastane yetkilileri, "kırmızı" kliniklerde çalışanlara hava filtreli maske takma zorunluluğu getirdi.

İngiltere'de Aralık 2020'de Kovid-19 salgınının ikinci dalgasının yaşandığı dönemde sürdürülen denemede, hava filtreli maskeleri takan "kırmızı" klinik çalışanlarında bulaşma oranının, düşük riskli "yeşil" kliniklerde çalışanlarla aynı düzeye indiği görüldü.

Bilim insanları, maske tedbirinin hastane kaynaklı bulaşmayı sıfıra yakın düzeye indirdiğini gözlemledi.

Basit sıhhi maskelerin "aerosol" denilen hava kabarcıklarını engellemediğine dikkati çeken bilim insanları, sağlık personelini Kovid-19'a karşı korumak için hava filtreli solunum maskelerinin gerekli olduğunu vurguladı.

Hava filtreli maskelerin yaygın kullanımı tavsiye edilmiyor

Öte yandan, hava filtreli maskelerin, sağlık personeli dışında yaygın kullanımı tavsiye edilmiyor.

Söz konusu maskelerdeki hava filtrelerinin tek taraflı olduğuna, kişinin içine çektiği havayı filtrelediğine, dışarı üflediği havayı olduğu gibi dışarı aktardığına dikkati çeken uzmanlar, hasta ya da hasta olma ihtimali olan kişilerin bu türden maskeleri kullanmasının virüsün yayılmasına yol açacağı, bu sebeple insanların toplu bulunduğu yerlerde ve taşıma araçlarında kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Türk Hava Yolları yolcuların uçaklarda hava filtreli maske kullanmasını yasaklamıştı.