Son Dakika Haberleri: Hava Fotoğrafları) -Beylikdüzü'nde Kar

Hava Fotoğrafları) -Beylikdüzü'nde Kar

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava Fotoğrafları) -Beylikdüzü'nde Kar, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde  dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan fotoğraflandı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:46 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Meclis Üyesi Adayı, AK Partilileri Övünce Kürsüden İndirildi Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:49:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava Fotoğrafları) -Beylikdüzü'nde Kar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]