Hava Fotoğrafları) -Beylikdüzü'nde Kar
1 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.
BEYLİKDÜZÜ'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan fotoğraflandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:46 Kaynak: DHA
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