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(Hava fotoğrafları) - Valilik açıkladı; İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)

1 saat önce

İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladıİstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

(Hava fotoğrafları) - Valilik açıkladı; İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı (1), System.String[]
İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan  açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi.

Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.


- İstanbul
Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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İstanbul Valiliği açıkladı: Ormanlara yapılan 315 kaçak yapı yıkılacak
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