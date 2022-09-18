HAVA GÖSTERİSİNDE İSVİÇRELİ ÇİFTİN 'KANAT YÜRÜYÜŞÜ' NEFES KESTİ

ESKİŞEHİR'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen hava gösterilerinde Türkiye'de ilk kez gösteri yapan İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çiftinin 'Wing Walking (kanat yürüyüşü)' adını verdiği gösteri nefes kesti. Eşinin uçurduğu akrobasi uçağı havadayken kanatlarında tehlikeli yürüyüş yapan Danielle Del Buono, "Bu bizim için çok romantik. Bu gösteriyi Türkiye'de ilk defa yapıyoruz" dedi.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, hava gösterilerinin 7'ncisini düzenledi. Dün başlayan, bugün sona erecek hava gösterilerinde Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SoloTürk, Hürkuş, Türkiye'nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra eşi uçağı kullanırken uçak kanatlarına çıkıp yürüyerek gösteri yapan İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono (33) çifti yer aldı. İsviçreli çiftin, 'Wing Walking (kanat yürüyüşü)' adı verdikleri gösteride Emiliano Del Buono, Boeing Stearman tipi 1943 model akrobasi uçağını uçururken, eşi Danielle Del Buono ise havada kanatların üzerinde yürüyüp, akrobatik hareketler yaptı. Uçağın ters döndüğü anlarda da kanatlarda yürüyüşünü sürdüren Danielle Del Buono, izleyenlerden ilgi gördü. Gösterinin son bölümde ise Danielle Del Buono, Türk bayrağı açtı. Uçağın iniş yapmasının ardından seyircileri selamlayan çift, alkış topladı. Çiftle fotoğraf çektirmek isteyenler, birbirleriyle yarıştı, imza almak isteyenler ise pilotların çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'GÖSTERİ BİZİM İÇİN ÇOK ROMANTİK'

Türkiye'deki ilk gösterilerinde gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Danielle Del Bouno, tehlikeli gösterinin, eşi ve kendisi için 'romantik' olduğunu söyledi. Genç yaşta akrobasi gösterilerine başladıklarını anlatan 2 çocuk annesi Danielle Del Bouno, "İkimiz için de uçmak güzel bir deneyim. Ben ve eşim genç yaşlarımızda bu mesleğe başladık. Bu bizim için çok romantik. Bu gösteriyi Türkiye'de ilk defa yapıyoruz. Bu çok güzel bir duygu ve bizim için bir mutluluk" dedi.

Emiliano Del Bouno ise eşinin uçak kanatlarında yürüdüğü anlarda çok daha özenli uçmaya gayret ettiğini söyledi. Hem eşinin ağırlığını hem de rüzgarı hesap ederek uçuş yaptığını anlatan Emiliano Del Bouno, "Bu tarz uçuş, uçmanın farklı ve özel bir yolu. Eşim kanattayken çok özenli uçmam gerekiyor. Çünkü eşimin ağırlığı ve rüzgar direnci uçuşu etkiliyor. Bunu kontrol edebilmemiz ve eşimin gösterisini yapabilmesi için uçağı daha dikkatli kullanmam gerekiyor. Buradaki seyircilere en iyi gösteriyi sunmak için elimizden gelen dikkati gösteriyoruz. Danielle uçak havalandığında kokpitten üst kanada tırmanarak gösteriye başlıyor. Sonrasında 2 kanat arasında akrobatik hareketlerini yapıyor ve gösterinin sonunda kanat ucuna yürüyerek oturuyor ve seyircilere el sallayarak selamlıyor" diye konuştu. (DHA)