Son Dakika Haberleri: Hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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