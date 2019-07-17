Hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi
3 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:02
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