Hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi
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Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi."denildi.
(İHA)
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