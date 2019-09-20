Hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi."denildi.

(İHA)