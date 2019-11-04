Son Dakika Haberleri: Hava Harp Okulu Davası: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika Dünya Hava Harp Okulu Davası: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Hava Harp Okulu Davası: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

7 saat önce

Eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a Hava Harp Okulu'ndaki 'darbe girişimi faaliyetleri ile yapılan' görevlendirmeleri koordine etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Hava Harp Okulu Davası: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'İstanbul Valisini derdest etme planını organize etmekten' yargılanan eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


Eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a Hava Harp Okulu'ndaki 'darbe girişimi faaliyetleri ile yapılan' görevlendirmeleri koordine etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:11 
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