Hava Harp Okulu Davası: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
7 saat önce
Eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a Hava Harp Okulu'ndaki 'darbe girişimi faaliyetleri ile yapılan' görevlendirmeleri koordine etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'İstanbul Valisini derdest etme planını organize etmekten' yargılanan eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a Hava Harp Okulu'ndaki 'darbe girişimi faaliyetleri ile yapılan' görevlendirmeleri koordine etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:11
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