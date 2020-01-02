HAVA HARP OKULU DAVASI'NA DEVAM EDİLDİ - Son Dakika
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HAVA HARP OKULU DAVASI'NA DEVAM EDİLDİ

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

HAVA HARP OKULU DAVASI'NA DEVAM EDİLDİ, System.String[]
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Sanık savunmalarını ve avukat taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'ndeki Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, 14 tutuklu sanık getirilirken tutuksuz yargılanan 1 er ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar beraatlerini isterken, sanık avukatları da mahkemeye taleplerini sundu. Talepleri dinleyen mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı, 23 Kasım 2019 tarihinde açıkladığı mütalaasında darbe girişimi eylemi haricinde sanıkların FETÖ ile irtibatlı olduklarını belirtti. Asker öğrenci sanıkların bir kısmının ankesör-sabit hat kontrollü hatta örgütle iletişime geçtiği, bir kısmının daha önce örgüt evine kaldığı veya toplantılara eşlik ettiğini ifade etti. Savcı, Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığını ve olayın bu aşamasında hataya düşürdükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
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