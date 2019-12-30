HAVA HARP OKULU DAVASI'NDA ÖĞRENCİLERİN YARGILANMASINDA DEVAM EDİLDİ - Son Dakika
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HAVA HARP OKULU DAVASI'NDA ÖĞRENCİLERİN YARGILANMASINDA DEVAM EDİLDİ

6 saat önce

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

HAVA HARP OKULU DAVASI'NDA ÖĞRENCİLERİN YARGILANMASINDA DEVAM EDİLDİ, System.String[]

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada sanıklar, beraat edilmelerini talep etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'ndeki Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, 14 tutuklu sanık getirilirken, tutuksuz yargılanan 2 er ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar beraatlerini isterken, sanık avukatları da mahkemeye taleplerini sundu. Talepleri dinleyen mahkeme, yarın görülmek üzere duruşmayı erteledi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı, 23 Kasım 2019 tarihinde açıkladığı mütalaasında darbe girişimi eylemi haricinde, sanıkların FETÖ ile irtibatlı olduklarını belirtti. Asker öğrenci sanıkların bir kısmının ankesör-sabit hat kontrollü hatta örgütle iletişime geçtiği, bir kısmının daha önce örgüt evinde kaldığı veya toplantılara eşlik ettiğini ifade etti.

Savcı, Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığını ve olayın bu aşamasında hataya düşürdükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
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