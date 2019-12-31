Hava Harp Okulu davasına devam edildi - Son Dakika
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Hava Harp Okulu davasına devam edildi

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin dosyası ayrılan 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin dosyası ayrılan 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Sanık avukatları savcının mütalaasına karşı savunma yaparken, duruşma Perşembe gününe ertelendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'ndeki Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya 14 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz yargılanan 2 er ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, savcının mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Avukat savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı Perşembe günü devam etmek üzere erteledi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı, 23 Kasım 2019 tarihinde açıkladığı mütalaasında darbe girişimi eylemi haricinde sanıkların FETÖ ile irtibatlı olduklarını belirtiyor. Asker öğrenci sanıkların bir kısmının ankesör-sabit hat kontrollü hatta örgütle iletişime geçtiği, bir kısmının daha önce örgüt evine kaldığı veya toplantılara eşlik ettiğini ifade ediliyor. Savcı, Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyor.

Savcı, askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığını ve olayın bu aşamasında hataya düşürdükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ediyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
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