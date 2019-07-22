Hava Harp Okulu davasında 41 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi
1 saat önce
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:12
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