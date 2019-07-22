Son Dakika Haberleri: Hava Harp Okulu davasında 41 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi
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Hava Harp Okulu davasında 41 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

1 saat önce

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Hava Harp Okulu davasında 41 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi, System.String[]
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:12 
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