Hava Harp Okulu davasında karar

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Hava Harp Okulunda görevli subayların aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamaya sanıklar ve avukatları katıldı.



Yargılamada 8 sanık, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde atama listesinde 'İstanbul TRT Müdürü' olarak ismi geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı. Darbe girişimi esnasında İstanbul Valisine ilişkin planı organize eden albay Süleyman Demirci, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerinde görevlendirme yapan kurmay binbaşı Ecir Şık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. - İSTANBUL